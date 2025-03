Inelegível, Bolsonaro tem 41% para 2026 contra 26% de Lula, diz pesquisa

Inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Jair Bolsonaro (PL) lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Gerp divulgada hoje. O presidente Lula aparece em segundo lugar.

O levantamento, pago com recursos próprios, segundo informa o instituto, fez 2.000 entrevistas por telefone entre os dias 22 e 27 de março. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos.

Cenário 1, com Bolsonaro