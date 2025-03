STF forma maioria contra Bolsonaro em processo sobre propaganda eleitoral

Cristiano Zanin se declarou impedido. Assim como a maioria da Primeira Turma, ele chegou a votar contra o recurso, porém o STF informou depois que o lançamento inicial do voto foi um erro de sistema e "desde sempre o ministro Zanin esteve impedido nesse processo". Dessa forma, seu voto não será contabilizado.

Outro membro da Primeira Turma, o ministro Luiz Fux ainda não se manifestou. Entretanto, a menos que outro ministro mude de posição, seu voto não deve fazer diferença no julgamento virtual iniciado na última sexta (28), já que há maioria formada contra o recurso de Bolsonaro.

Fux sinalizou concordância com ponto colocado por Bolsonaro em outra ação. No caso da denúncia por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente e outros apoiadores, o mesmo ministro disse que concordava com a defesa do Bolsonaro em relação à queixa sobre o julgamento acontecer na Primeira Turma.

Propaganda negativa atingiu 4,4 milhões de pessoas. Anúncios custaram R$ 290 mil e foram exibidos por quase um mês na internet, segundo dados do processo. Pela lei eleitoral, um candidato não pode patrocinar conteúdo com informações negativas sobre seus rivais.

Ex-presidente virou réu em ação que apura golpe

A Primeira Turma do STF foi unânime em aceitar a denúncia sobre tentativa de golpe de Estado. Isso transformou Bolsonaro e mais sete aliados em réus numa ação penal.