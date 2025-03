Julgamento do golpe pode ir ao plenário em caso de discordância na 1ª Turma

Até o momento, apenas Luiz Fux sinalizou que pode discordar de alguns pontos ao longo do julgamento. Ele foi o único dos membros da Primeira Turma que entendeu que o caso deveria ser julgado no plenário ou na primeira instância. Além disso, viu questões sobre a delação de Mauro Cid e sobre como se enquadram os crimes de tentativa de golpe e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Debates devem ocorrer ao final do processo. Ainda precisam ser ouvidas as testemunhas, analisados os pedidos das defesas dos denunciados e também falarem os réus. Somente ao final de todas as etapas é que a Primeira Turma vai se debruçar sobre tudo o que foi trazido e decidir se condena ou não os réus.

O STF tem o entendimento de que casos podem ser levados ao plenário se dois ministros da Turma defenderem absolvição. Ministros definiram essa possibilidade ao analisar um recurso de Paulo Maluf, condenado por lavagem de dinheiro pela Segunda Turma do tribunal. Na ocasião, como havia sido condenado por unanimidade, os ministros rejeitaram o pedido para levar o caso ao plenário.

Com essa exigência de dois votos, eu acho que a situação dele [de Bolsonaro] ficou muito mais complicada, porque, ainda que o ministro Luiz Fux tenha feito considerações que possam sugerir futura divergência, a composição da Turma não parece reverberar um clima de divergência. A perspectiva é que ele tenha dificuldade de levar isso para o plenário.

André Perecmanis, advogado criminalista e professor de direito penal da PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio)

Não vejo nenhuma possibilidade de que haja uma anulação [do julgamento]. Fux terá um papel importante em levantar os pontos mais frágeis da acusação e o tribunal vai resolvê-los. Com o grau de colegialidade que o Supremo assumiu na defesa da democracia, dificilmente ele o abandonará nesse julgamento.

Oscar Vilhena, professor de Direito da FGV-SP (Fundação Getúlio Vargas de São Paulo), em entrevista ao UOL News

Recursos das defesas foram levados à Primeira Turma. Ao votar pelo recebimento da denúncia, Alexandre de Moraes disse que as defesas dos acusados entraram com recursos no colegiado, não no plenário. "Em nenhum momento, corretamente, houve impugnação da competência da Turma."