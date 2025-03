Fala sobre 'dona de casa' agrada Janja, mas irrita filho de Lula com Marisa

Luís Cláudio não respondeu ao contato do UOL. Após a publicação da reportagem, negou a interlocutores que tenha ficado aborrecido com a frase do pai.

"Amainar a barra" de Janja

Um integrante do PT disse à reportagem que Lula elogiou o comportamento profissional de Janja porque ela sofre com as comparações com Marisa Letícia —reverenciada por alguns por ter sido uma primeira-dama discreta e pouco interessada em compromissos internacionais.

O comum, disse outra liderança petista ao UOL, era que Marisa perguntasse se "precisava mesmo" viajar, quando convocada a acompanhar o marido no exterior.

Um ex-parlamentar petista que conviveu com Marisa Letícia afirmou, também reservadamente, que ela era uma dona de casa "discreta, digna e ótima mãe", "não se envolvia com o governo" e que a frase de Lula, "contraditória com o passado dele", foi para "amainar a barra da atual esposa".

"A frase do presidente soa desrespeitosa, porque Marisa Letícia foi mulher dele durante muito tempo e foi dona de casa", afirma o jornalista Camilo Vannuchi, autor de "Marisa Letícia Lula da Silva", uma biografia sobre a antiga primeira-dama.