Nunes, Erika Hilton, TikToker: fila de candidatos a governador em SP cresce

Contudo, Nunes disse recentemente que pode não concluir seu mandato na prefeitura de São Paulo - que vai até 2028. "Minha intenção é de ficar os quatro anos como prefeito", disse. Mas complementou com um "as coisas acabam mudando."

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em sessão do Fórum Nacional da Indústria Imagem: Mônica Andrade 20.mar.25/Governo do Estado de SP

Cotado para disputar a presidência da República, Tarcísio deve concorrer à reeleição em São Paulo, segundo o presidente da Alesp, André do Prado. "Neste momento, nosso foco é a reeleição do governador Tarcísio, que deve ser candidato à reeleição. As demais vagas serão debatidas no momento oportuno."

Além dele, o próprio Tarcísio enfatizou que disputará o governo estadual mais uma vez. "Eu sou candidato à reeleição no estado de São Paulo, estou focado no estado e no projeto de São Paulo", afirmou ele, após o STF (Supremo Tribunal Federal) ter tornado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por tentativa de golpe de Estado.

Erika Hilton (PSOL)