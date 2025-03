Lembra dela? Rinoceronte Cacareco teve mais de 100 mil votos para vereadora

Inaugurado oficialmente em março de 1958, o Zoológico de São Paulo contou com a curiosidade do público. Entre os animais expostos, os visitantes demonstravam um interesse em particular por Cacareco. Segundo o portal da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), ao ver o sucesso do rinoceronte, Jânio Quadros declarou que "o povo só não o recebe de braços abertos por motivos óbvios".

Fora do zoológico, Cacareco foi ganhando popularidade. A fama foi ainda maior entre as crianças, o que fez com que a marca Estrela lançasse um brinquedo em homenagem a Cacareco. A miniatura de plástico tinha um apito e cores variadas.

Rinoceronte virou símbolo de manifestação política

A candidatura de Cacareco para as eleições municipais de 1959 teve origem em uma mesa de bar. Em uma roda de amigos, o jornalista Itaboraí Martins, d'O Estado de São Paulo, resolveu lançar a candidatura do rinoceronte para o cargo de vereadora como forma de demonstrar a insatisfação do povo frente aos governantes. A tática, segundo a Alesp, foi pichar muros com o nome do animal e divulgá-lo nos debates promovidos pelas emissoras de televisão.

A população do então bairro paulistano de Osasco [cuja emancipação aconteceria em 1962] tentou conseguir sua emancipação política e administrativa da capital, mas a pretensão terminou no Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido. Decepcionados, os moradores em protesto aderiram à "candidatura" de Cacareco. Trecho disponível no portal Alesp

O movimento contou com 'santinhos' como forma de apoio a Cacareco. Para mobilizar ainda mais a população, um jingle viralizou: "Cansados de tanto sofrer // E de levar peteleco // Vamos agora responder // Votando na Cacareco".