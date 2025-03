Ação hacker da Abin, revelada pelo UOL, vira destaque na imprensa paraguaia

A operação de espionagem da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) contra autoridades do governo do Paraguai, revelada hoje pelo colunista do UOL Aguirre Talento, ganhou destaque na imprensa do país vizinho.

O que aconteceu

A reportagem do UOL repercutiu nos principais veículos de mídia paraguaios. Os jornais ABC Color, Ultima Hora, La Tribuna e a Rádio Monumental foram alguns dos canais que noticiaram o fato envolvendo o Brasil e o Paraguai. Até o momento, o presidente do país, Santiago Pena, não comentou o caso.

Abin invadiu computadores para obter dados sigilosos relacionados às tarifas da hidrelétrica de Itaipu. O UOL confirmou a informação em depoimento de um servidor que participou diretamente do caso, com outro servidor da agência e um terceiro, que teve acesso a detalhes da ação.