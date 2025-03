Aeroporto de deputado do centrão abastece jatinhos de senadores do Piauí

Parlamentares abasteceram no local e pediram reembolso ao Senado. O senador Marcelo Castro (MDB) gastou R$ 32.683 em querosene para aviação na Canaã Combustíveis em janeiro, durante o recesso. Ele apresentou oito notas fiscais ao Senado, sete delas emitidas no mesmo dia, com poucos minutos de diferença.

Castro abastece no local desde agosto de 2024. Ele é proprietário de um jatinho do modelo Piper Seneca V. No total, o senador gastou R$ 198.615 da cota parlamentar só em combustível para aviação no Canaã.

Aeródromo Canaã fica na zona rural de Teresina Imagem: Reprodução/Instagram

Antes da inauguração do aeródromo, Castro abastecia o jatinho no Aeroporto Senador Petrônio Portela, o principal da capital piauiense, privatizado recentemente. O senador também apresentou notas fiscais de compra de combustível para avião em uma empresa de Timon, no Maranhão, na divisa com Teresina.

Regras do Senado não proíbem a prática. Não há limite quantitativo para o recebimento de notas fiscais emitidas no mesmo dia ou restrição para o uso da cota parlamentar nos períodos de recesso. A assessoria da Casa informou que, ao pedir o reembolso, o parlamentar "assume expressamente total responsabilidade quanto à veracidade e à autenticidade da documentação encaminhada". O valor gasto pelos senadores está dentro da normalidade, considerando o valor do litro do combustível no estado.

Marcelo Castro e Júlio César são aliados e costumam participar de agendas juntos no Piauí. Na semana passada, os dois estiveram com o governador Rafael Fonteles (PT) e o ministro Wellington Dias em Rio Grande. Na quarta, o deputado e o senador se reuniram com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília.