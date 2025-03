Bolsonaro e Nikolas ironizam protestos em SP; Boulos diz que lição foi dada

O deputado disse que havia 25 mil pessoas no ato e que os manifestantes "deram uma lição" em quem criticou a decisão de ir para a rua. "Se a gente não tomar a rua, o outro lado toma. É decisivo. E nós demos uma lição hoje porque já temos imagem por drone."

Levantamento do Monitor do Debate Político apontou que 6,6 mil participaram do protesto. A concentração de militantes, políticos e movimentos de esquerda começou por volta das 13h na avenida Paulista — ao longo do ato, eles pediram a prisão de Bolsonaro e gritaram "sem anistia".

Dias antes do evento, o psolista afirmou que o ato seria pequeno, com no máximo 20 mil pessoas. Foi uma tentativa de se antecipar às possíveis críticas da direita nas redes sociais sobre a quantidade de pessoas.

A gente sabe que batalha de narrativa de rede social é feia, mas com a imagem de drone ninguém vai sustentar que teve menos de 25 mil pessoas hoje. Foi maior do que a deles.

Guilherme Boulos, deputado federal e organizador do ato contra a anistia

A tentativa de evitar críticas, não surtiu efeito. Deputados bolsonaristas, como Nikolas Ferreira (PL-MG), e até mesmo o ex-presidente publicaram fotos e vídeos do ato com tom de deboche. "Se o Bolsonaro comer um pastel na Paulista dá mais gente", escreveu o parlamentar mineiro.

O filho de Bolsonaro, o senador Flavio (PL-RJ), agradeceu Boulos e escreveu "#flopou" com uma imagem da Paulista. O trecho fotografado da avenida, entretanto, não fazia parte do ato contra anistia —outros parlamentares da direita divulgaram a mesma foto. Um vídeo de uma outra área da Paulista também foi compartilhado pelos bolsonaristas, o trecho também não fazia parte da manifestação da esquerda.