Chamar tentativa de golpe de 'trapalhona' é equivocado, diz historiador

Quando vistos retrospectivamente, mesmo os golpes vitoriosos se iniciaram com ações ousadas que seriam consideradas inviáveis se tivessem fracassado. Carlos Fico, professor e historiador

Segundo Fico, um exemplo disso é a ação militar que instaurou a ditadura em 1964 - e que completa 61 anos hoje. "Os golpistas seriam tratados como loucos, fanáticos e trapalhões. A versão que prevalece é a dos vitoriosos", diz.

Bolsonaro réu é ação 'pedagógica' para militares golpistas

Carlos Fico afirma que a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete ex-integrantes do governo réus por tentativa de golpe de Estado é "pedagógica" para as Forças Armadas.

Dentre os indiciados há três generais do Exército: Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil.