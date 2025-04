Governo Lula nega ação hacker contra Paraguai e culpa gestão Bolsonaro

As informações, divulgadas pelo Itamaraty, entretanto, vão de encontro às provas colhidas até o momento pela PF. Um servidor da Abin que se envolveu diretamente na operação contou à Polícia Federal os detalhes do planejamento e disse que as ações foram aprovadas sob a gestão do governo Lula, pelo atual diretor Luiz Fernando Corrêa e pelo interino Saulo de Cunha Moura. Um segundo servidor da Abin também reiterou as informações à PF e o UOL confirmou as informações com uma terceira pessoa com acesso a detalhes do caso.

De acordo com um desses depoimentos, tanto o diretor interino Saulo Moura quanto o atual diretor autorizaram expressamente as ações dessa operação. "Saulo, quando estava como diretor da Abin, autorizou uma missão para o exterior; que depois, Luiz Fernando autorizou". O servidor da Abin disse ainda que um dirigente apresentou pessoalmente para Luiz Fernando o plano da operação. "Luiz Fernando teria vibrado, gostou muito, que era a primeira vez que se sentia numa atividade de inteligência".

Chanceler paraguaio disse que informações estão seguras. O chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, disse não "haver evidência" de que o Brasil tenha atacado seus sistemas e que não há tarifas sendo negociadas no momento. "Temos tranquilidade de que a informação que administramos no marco de nossas negociações internacionais estão resguardadas", afirmou. Ele disse ter conversado com Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores brasileiro, e ouviu uma negativa sobre ter sido feito uma ação de espionagem.

O que foi a operação

O colunista Aguirre Talento, do UOL, apurou que a ação invadiu computadores para obter informações sigilosas relacionadas à negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu. Isso é objeto de disputa comercial entre os dois países há muitos anos. De acordo com o depoimento do agente, a ação resultou na captura de dados de diversos alvos ligados à cúpula do país vizinho.

A operação aconteceu meses antes de o governo brasileiro fechar um novo acordo sobre os valores pagos ao Paraguai por energia vendida ao Brasil, em maio de 2024. Porém, o agente ouvido no inquérito não explicou se as informações obtidas na ação da Abin foram usadas para favorecer o Brasil na negociação.