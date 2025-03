Josias: Governo Lula erra ao ignorar data histórica do golpe de 64

O governo Lula (PT) repete o erro de não se manifestar sobre o golpe militar de 1964, ainda mais pelo avanço no julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e de aliados envolvidos na trama golpista, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Tanto o governo como as Forças Armadas tratam o dia de hoje, quando se completam 61 anos do golpe, como se fosse uma data comum. A decisão incomoda alguns aliados de Lula, que classificam o silêncio do presidente sobre o assunto como algo "constrangedor".