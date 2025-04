Lula cita aniversário do golpe após 2 anos de silêncio: 'Ameaça sobrevive'

Postagem é uma mudança na posição de Lula, que vinha ignorando o 31 de março desde o início do mandato. Como mostrou reportagem da Folha de S.Paulo, o governo havia decidido manter um pacto de silêncio com as Forças Armadas de não comemorar a data nos quartéis e de evitar declarações sobre o tema. No ano passado, o presidente ordenou que fossem cancelados todos os eventos do governo voltados à memória dos 60 anos do golpe militar.

Novo posicionamento vem após Jair Bolsonaro (PL) se tornar réu por tentativa de golpe de Estado. Postagem de Lula ocorre na esteira da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que aceitou a denúncia contra o ex-presidente na semana passada. Isso intensificou as articulações da extrema-direita no Congresso Nacional para aprovação de um projeto de lei que dê anistia aos crimes do 8 de Janeiro, ao qual aliados do petista tentam se contrapor.

Repercussão estrondosa de "Ainda Estou Aqui" também reavivou debate sobre crimes cometidos pela ditadura. O filme, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional, levou a uma rediscussão até no STF sobre o alcance da anistia dada aos militares durante a democratização do país.

Petista ainda declarou hoje que não existem caminhos fora da democracia para que o país seja "mais justo e menos desigual". Ainda se referiu ditadura militar como um dos "períodos sombrios" da história brasileira. "Não existe um verdadeiro desenvolvimento inclusivo sem que a voz do povo seja ouvida e respeitada. Não existe justiça sem a garantia de que as instituições sejam sólidas, harmônicas e independentes", disse.

Nosso povo, com muita luta, superou os períodos sombrios de sua história. Há 40 anos, vivemos em um regime democrático e de liberdades, que se tornou ainda mais forte e vivo com a Constituição Federal de 1988. Esta é uma trajetória que, tenho certeza, continuaremos seguindo. Sem nunca retroceder.

Presidente Lula