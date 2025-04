Sakamoto: Lula errou ao se calar sobre ditadura em nome da governabilidade

O presidente Lula (PT) errou ao ficar em silêncio por dois anos sobre a ditadura militar, que durou 21 anos no Brasil, em nome de sua governabilidade, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

É importante relembrar [o aniversário do golpe] para que coisas, como 2022 ou 2023, não aconteçam. E aí, o governo Lula errou retumbantemente ao evitar isso em nome da governabilidade, que é uma palavra que está pichada com sangue e fezes no muro do inferno. Não quis bater de frente com as Forças Armadas, em sua maioria, bolsonarista. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O presidente Lula quebrou o silêncio e falou, pela primeira vez no mandato, sobre o aniversário do golpe militar de 1964. O início da ditadura militar completa hoje 61 anos. Em publicação no X (antigo Twitter), o petista afirmou que as ameaças autoritárias "insistem em sobreviver" no Brasil e que a data simboliza a "importância da democracia".