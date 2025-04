Moraes autoriza viagem de Cid a SP para acompanhar premiação da filha

Tenente-coronel está utilizando tornozeleira eletrônica e precisa cumprir medidas como recolhimento domiciliar noturno. Expectativa da defesa é que Cid deixe de utilizar tornozeleira no fim de maio. Nos cálculos da defesa do delator, após este período já estariam cumpridos os dois anos da pena prevista no acordo.

STF vai decidir ao final do julgamento se mantém os benefícios previstos no acordo. Eles são avaliados ao final do julgamento da ação penal, quando o Supremo vai avaliar se a colaboração foi efetiva e se é necessária alguma medida complementar para punir Cid. Os benefícios estão condicionados à colaboração de Cid, que precisa contar tudo o que sabe sempre que foi requisitado pelas autoridades, sem mentir nem ocultar nada.