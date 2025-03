Pavanato é condenado a indenizar aluna da USP por filmagem indevida

"Fiquei constrangida quando vi o vídeo e também porque ele me enganou sobre o real motivo da brincadeira", disse Luana. A doutoranda conta que decidiu processar o vereador pelo alto número de seguidores e por ele conseguir monetizar com as cenas. "É muito injusto ganhar dinheiro as custas do meu constrangimento."

Até sexta-feira às 16h30, as imagens circulavam no perfil do Facebook do vereador. O UOL não localizou os vídeos nas demais redes sociais —às 17h45, após a a reportagem entrar em contato com a assessoria de imprensa de Pavanato, a publicação não foi encontrada.

Procurado, Pavanato afirmou que foi roubado pela Justiça e criticou a conduta da juíza. "No Brasil é assim: se uma juíza não gostar de você, ela pode roubar seu dinheiro. Uma juíza pega o caso, persegue por eu ser uma figura pública. Essa juíza não merece a toga que usa, não merece o lugar que ela ocupa", disse.

O vereador diz ter sido barrado de recorrer da decisão. No processo, a Justiça afirma que a defesa de Pavanato deixou de pagar os custos dos Correios, o que ele contesta. Segundo o vereador, seu advogado aguardou informações dos valores a ser pagos, mas um jogo de empurra entre o gabinete da juíza e um cartório teria impossibilitado a defesa de receber o preço. Eles teriam decidido pagar o valor do preparo, responsável pela maior parte das custas, mas a juíza não reconheceu o pedido para recorrer.

O UOL procurou o Tribunal de Justiça para comentar o assunto, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.