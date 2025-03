Nunes lança tarifa zero a pais de alunos dias antes de escolas paralisarem

Em meio a uma possível paralisação de professores, aprovada em sindicato para ocorrer nesta semana, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lançou hoje um programa de tarifa grátis no transporte para pais levarem seus filhos de até 4 anos às creches da prefeitura.

O que aconteceu

Professores da rede municipal marcaram uma paralisação para esta quarta-feira. Eles pedem reajuste salarial de 12,9% e o fim do que chamam de "confisco" de 14% das aposentadorias. O UOL apurou que, se as negociações com a prefeitura não avançarem, a categoria prevê marcar mais paralisações em abril e pode entrar em greve em maio. Nem todos os professores e funcionários aderem às paralisações.

Nunes disse que a paralisação em escolas é "política partidária". "É uma ação, me parece, mais política partidária do que, eventualmente, com relação a uma questão de um pleito", declarou. Ele citou que as negociações não foram encerradas, pois a data base para isso acontece em maio.