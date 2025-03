STF proibiu uso de dinheiro público em comemorações do golpe militar de 64

Usar dinheiro público para comemorar o golpe de 1964, que completa 61 anos hoje, 'atenta contra a Constituição'. O entendimento do STF foi divulgado em outubro do ano passado, quando foi encerrada uma ação judicial que tratava sobre o tema e tramitava na corte.

O que aconteceu

Mensagem divulgada pelo Ministério da Defesa em 2020 deu origem ao processo. Naquele ano, o ministério do governo Jair Bolsonaro (PL) divulgou no dia 30 de março uma nota de teor comemorativo em relação aos 56 anos do golpe de Estado de 1964, posto em prática com o apoio de Exército, Marinha e Aeronáutica.

Situação foi levada à Justiça por deputada federal do PT, que venceu em primeira instância. Natália Bonavides (PT-RN) teve ganho de causa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em 2020, quando foi determinada a retirada da nota do site do ministério da Defesa e a "abstenção de publicação de qualquer anúncio comemorativo relativo ao golpe de Estado praticado em 1964" por parte do órgão.