STM cassa posto e patente de major condenado por falsificar atestado médico

MPM (Ministério Público Militar) justificou que a ação do major justificou "declaração de indignidade" do cargo. Segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar, a conduta de um oficial superior deve estar alinhada aos valores de ética e honra exigidos pelas Forças Armadas.

Perda do posto e da patente é previsto no regimento do STM e na Constituição Federal. Essa punição é possível para oficiais condenados a penas superiores a dois anos de reclusão. No caso, o oficial recebeu uma pena de dois anos e seis meses de prisão pelo crime de falsificação de documento público.

STM acolheu a representação por maioria de votos, seguindo o entendimento do relator, ministro Artur Vidigal de Oliveira, e do revisor, ministro Carlos Vuyk de Aquino. Vidigal destacou que a perda do oficialato ocorre apenas em casos nos quais a conduta do militar é considerada incompatível com os valores da caserna.

Falsificação de documento público configura crime de elevada gravidade, pois atenta contra a "moralidade administrativa", segundo Vidigal. "A conduta do oficial representou um rompimento da confiança nele depositada e um abalo à credibilidade do Exército Brasileiro. Sua atitude desconsiderou as consequências perante a sociedade e seus companheiros de farda", disse o ministro.

Apenas um ministro votou contra a perda da patente. José Coêlho Ferreira argumentou que o major ainda teria condições de permanecer no oficialato.