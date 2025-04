Aguirre: PF quer saber se Abin usou software para espionar brasileiros

Agora, a Polícia Federal está investigando se essa ferramenta também foi usada contra cidadãos brasileiros, o que seria um fato grave. Se a Abin tem uma ferramenta tão poderosa e que pode ser utilizada contra autoridades do exterior, quais são as garantias de que a agência não vá utilizá-la para espionar brasileiros? Aguirre Talento, colunista do UOL

O Cobalt Strike é um software usado para simular ataques de hackers e testar a segurança de sistemas. O programa também pode ser utilizado por hackers para outros fins, como espionagem, roubo de dados e instalação de malware.

A Polícia Federal buscou saber de que forma esse programa de invasão de computadores estava sendo usado pela Abin. Foi justamente em resposta a esses questionamentos que os agentes da Abin tiveram que confessar que esse programa, sim, foi usado pela Abin, mas negaram a sua utilização aqui no Brasil. [Disseram] que foi usado apenas aos dispositivos de informática de autoridades do governo do Paraguai. Aguirre Talento, colunista do UOL

Procurados, o diretor Luiz Fernando Corrêa e a assessoria de imprensa da Abin não se manifestaram. Em nota, o governo Lula disse que "a operação foi autorizada pelo governo anterior, em junho de 2022, e tornada sem efeito pelo diretor interino da Abin em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato".

