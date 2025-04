Líder do PSB sugere indulto em vez de anistia para presos do 8/1; entenda

Ao menos 546 pessoas que se tornaram rés por incitação aos ataques golpistas de 8 de janeiro firmaram acordos com a PGR (Procuradoria-Geral da República) para escapar de condenações, segundo levantamento do jornal Folha de S.Paulo. Outros 237 rejeitaram a proposta e foram condenados nos últimos meses, com pena de um ano de reclusão.

Aguirre: PF quer saber se Abin usou software para espionar brasileiros

Após reportagem do UOL revelar ação hacker contra integrantes do governo do Paraguai, a Polícia Federal quer saber agora se a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) também utilizou um software para espionar brasileiros, afirmou o colunista Aguirre Talento no UOL News.

Segundo Aguirre, a ação hacker contra autoridades do governo paraguaio tinha o objetivo de obter informações sigilosas sobre a negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu. O planejamento da operação iniciou durante o governo Bolsonaro (PL), mas ela também foi executada com a autorização do atual diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa, sob o atual governo Lula (PT). A PF investiga o caso.

Essa investigação revelou ainda que a Abin tinha e operou um programa que é chamado Cobalt Strike, porque tudo começa a partir disso. A Polícia Federal descobre que a Abin, além do First Mile, que era um programa para monitorar os passos, saber onde as pessoas estavam, também tinha esse outro programa chamado Cobalt Strike.