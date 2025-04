PP confirma filiação de Derrite, aposta do partido para o Senado em 2026

Ao UOL, Nogueira disse que a filiação de Derrite deve ser oficializada daqui a 30 ou 40 dias. O presidente do PP também afirmou que o plano é lançar o secretário de Segurança ao Senado pelo partido em 2026. Duas cadeiras serão disputadas por São Paulo no ano que vem.

O PL também confirmou a mudança. O partido cogita a candidatura de Eduardo Bolsonaro ao Senado, filho do ex-presidente. Ele se licenciou do cargo de deputado federal para morar nos Estados Unidos e já afirmou que cogita deixar o mandato de forma definitiva.

Ciro Nogueira foi ministro de Jair Bolsonaro e costuma fazer críticas ao governo Lula. No entanto, o PP agora integra o governo do petista, no Ministério dos Esportes, com André Fufuca.