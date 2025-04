Fachin vota contra decisão de Toffoli que favoreceu Palocci na Lava Jato

O julgamento acontece no plenário virtual da Segunda Turma do STF. Mendonça e Nunes Marques têm até as 23h59 de sexta para depositar seus votos no sistema.

Entenda o caso

Em fevereiro, o relator do caso, ministro Dias Toffoli, estendeu a Palocci as decisões que beneficiaram o presidente Lula (PT). Além dele, os empresários Marcelo Odebrecht, Raul Schmidt Felippe Júnior e Léo Pinheiro e o ex-governador paranaense Beto Richa (PSDB) foram favorecidos.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) contestou a decisão de Toffoli —recurso que é julgado agora. O argumento da Procuradoria é que o caso de Palocci é diferente do de Lula e que seria necessária uma análise mais cuidadosa sobre o caso em outra ação, que deveria ser julgada na primeira instância, e não no STF.

Toffoli anulou provas da Lava Jato após demonstração de conluio entre os procuradores da força-tarefa da operação e o então juiz Sergio Moro. Mensagens entre eles foram vazadas para o jornalista Glenn Greenwald e publicadas no The Intercept Brasil e por outros veículos de imprensa, inclusive o UOL, em 2019. O caso ficou conhecido como "Vaza Jato".

Fachin reconhece que os diálogos que mostram a combinação entre acusação e defesa na Lava Jato são graves, mas aponta que eles foram "obtidos ilicitamente". "É fundamental que se observe o devido processo legal, com a perícia oficial desses diálogos, a sua adequada contextualização (com a possível produção de novas provas) e a indispensável oitiva dos envolvidos", escreveu o ministro.