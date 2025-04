Julgamento no STF pode transformar Bolsonaro em mártir, diz Financial Times

Publicação cita risco de Bolsonaro virar mártir. "No entanto, [as autoridades brasileiras] correm o risco de elevar seu perfil político —e até mesmo transformá-lo em mártir", diz.

Ao Financial Times, Bolsonaro voltou a dizer que sofre perseguição política e que a intenção do processo é retirá-lo da eleição de 2026. "Eles querem remover qualquer chance de meu nome estar nas urnas no ano que vem", declarou o ex-presidente.

O jornal mencionou a mudança do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para os Estados Unidos. Destacou que Eduardo pediu licença do mandato para buscar apoio ao ex-presidente junto ao governo Donald Trump. Ouvido, o parlamentar voltou a dizer que o pai é vítima de perseguição política pela Justiça e comparou a situação com a dos processos sofridos pelo presidente norte-americano antes de se eleger.

Reportagem afirma que o STF é alvo de questionamentos. O jornal destacou que as críticas se avolumaram desde que a Corte anulou as condenações do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diante da falta de competência dos tribunais julgadores.

O caso da cabeleireira Débora Rodrigues também foi mencionado. Presa acusada de ter pichado a estátua da Justiça do STF no 8 de janeiro, ela foi autorizada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes a aguardar o julgamento em prisão domiciliar. A decisão de Moraes veio após redes de direita questionarem o tempo que Débora passou na cadeia e o ministro do STF Luiz Fux dizer que faria uma outra dosimetria da pena dela. Moraes votou para que a cabeleireira seja condenada a 14 anos de prisão.