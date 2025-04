Líder do PL pede que Moraes libere visita religiosa a réus do 8 de Janeiro

O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, pediu que o ministro do STF Alexandre de Moraes libere a visita de autoridades religiosas aos réus do 8 de Janeiro que estão em prisão domiciliar.

O que aconteceu

Pedido foi feito no processo que envolve a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua em frente do STF com batom no 8 de Janeiro. Na semana passada, Moraes determinou que ela cumpra prisão domiciliar e use tornozeleira eletrônica.

Sóstenes pede que o benefício seja estendido a todos os réus do 8 de Janeiro em prisão domiciliar. O deputado cita os princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade religiosa, previstos na Constituição.