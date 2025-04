Líder do PT diz que PL da anistia não terá urgência votada: 'Muito blefe'

Lindbergh pediu para que sejam apresentados as assinaturas do requerimento de urgência. "Tem muito blefe. Cadê os requerimentos? O parlamento não pode cair neste jogo e paralisar o Brasil."

Líderes do centrão dão sinais de irritação com pressão por anistia. O PL tem repetido que terá o apoio dos partidos do centrão para a assinatura do requerimento de urgência, mas lideranças avaliam que o partido do ex-presidente Bolsonaro quer "tumultuar" e não conta com os apoios que diz ter. Os parlamentares também dizem que a insistência em pautar o projeto está atrapalhando o funcionamento da Casa e "criando uma instabilidade proposital".

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), havia ameaçado travar as sessões da Casa. "Só faremos obstrução caso o governo tenha feito alguma pressão ao presidente Hugo Motta, no sentido de não pautar a urgência. Vamos conversar e faremos a obstrução caso necessário."