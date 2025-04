Nunes recicla metas não cumpridas para 2º mandato e foca em segurança

A entrega de novos terminais de ônibus também voltou a ser prometida. No passado, a prefeitura se comprometeu a implantar quatro novos terminais de ônibus, entre eles o de Itaquera e Itaim Paulista, na zona leste. Em 2023, o verbo mudou para "viabilizar". Agora, no novo plano, as metas são "entregar o novo Terminal Itaquera" e "iniciar as obras do novo Terminal Itaim Paulista".

Outra mudança diz respeito à frota de ônibus. Durante a campanha, Nunes prometeu que trocaria todos os anos 1.000 veículos a diesel por modelos elétricos. Agora, o total caiu para 2.200 nos quatro anos.

Durante o primeiro mandato, Nunes justificou que muitas das obras foram paralisadas por decisões do TCM. Em 2023, o órgão suspendeu a licitação do BRT Radial Leste por suspeita de sobrepreço de R$ 66,7 milhões —o edital foi liberado após cinco meses. O prefeito travou momentos de tensão com o Tribunal de Contas do Município e no início da segunda gestão chegou a desautorizar secretários a tratarem diretamente com o órgão.

O plano de metas coloca como expectativa um investimento de R$ 34,6 bilhões para os próximos quatro anos. A entrega do documento está prevista na legislação paulista. O prefeito eleito deve apresentar um planejamento completo de sua gestão até 90 dias do início do mandato. Incluídas como emenda à Lei Orgânica do Município, as metas devem ser definidas em parceria com a sociedade e dispor de um mecanismo transparente de controle. O cumprimento, no entanto, não é obrigatório.

Entre 2021 e 2024, Nunes cumpriu 65 das 86 propostas apresentadas —75% do total. As áreas que tiveram menos sucesso foram mobilidade, educação, zeladoria e política para pessoas com deficiência. Em transportes, apenas três dos 11 compromissos foram alcançados. A gestão deixou de entregar, por exemplo, 40 km de corredores de ônibus e a adaptação de 20% da frota em veículos elétricos — metas agora replicadas no atual planejamento.