Após reportagem do UOL, PF apura vazamento do inquérito da Abin paralela

A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar se houve vazamento de informações da investigação sobre a Abin paralela, após o UOL revelar que a agência espionou autoridades do governo do Paraguai.

O que aconteceu

PF destacou que a investigação sobre a Abin paralela é sigilosa. Há uma apuração em curso para determinar se a Agência Brasileira de Inteligência foi usada para perseguir opositores e beneficiar aliados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Inquérito foi aberto após publicação de reportagem do UOL. A Abin invadiu computadores de autoridades do governo paraguaio para obter dados sigilosos relacionados às tarifas da hidrelétrica de Itaipu na gestão do atual diretor da agência, Luiz Fernando Corrêa, apontado pelo presidente Lula (PT). A ação foi descrita por um servidor que participou diretamente dela em depoimento à Polícia Federal obtido exclusivamente pelo colunista do UOL Aguirre Talento.