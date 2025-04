'Falta apoio do Lula' ao fim da escala 6x1, diz vereador que lidera a causa

O vereador Rick Azevedo (PSOL-RJ) disse que o avanço da pauta pelo fim da escala 6x1 está sendo dificultado pela falta de apoio do governo federal e "principalmente do presidente Lula".

O que aconteceu

O governo "não apoia esse projeto da forma que deveria", declarou ao jornal O Globo. O vereador foi o mais votado do PSOL nas eleições municipais de 2024 sob o lema do fim da escala de 6X1. Sua campanha vitoriosa levou à criação de uma nova proposta de emenda à Constituição visa reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas.

Mudança na Constituição. Apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL), a medida manteria o limite de oito horas diárias, mas alteraria o inciso XIII do artigo 7º da Constituição, que trata do tema.