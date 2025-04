Sakamoto: Elite da direita quer Tarcísio, e PT deve mirar povão de direita

Há uma elite da direita, mas a massa importa. Dirceu está correto quando fala que a esquerda precisa acordar, mas a questão é onde. Na minha avaliação, é menos com relação à elite da direita e dos impactos disso, e mais à massa da direita. Entramos na classe média baixa das periferias, que acredita cada vez menos no Estado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto citou outro setor no qual a esquerda encontra dificuldades para penetrar: os evangélicos, que consistem em uma forte base de aliados do bolsonarismo.

Outro ponto reside nas religiões, com o crescimento de grupos evangélicos com os quais a maioria da esquerda não consegue dialogar de uma forma correta, muitas vezes resvalando no preconceito e no desconhecimento.

Esses são dois dos vários grupos que acabam sendo mais bem recebidos por um pessoal mais à direita do que à esquerda. Aí sim a esquerda precisa acordar. Caso contrário, esses grupos cairão de forma definitiva no colo de outras pessoas mais à direita.

A esquerda, o PT e os partidos constituídos precisam olhar menos para o que acontece na elite da direita e mais para o que ocorre na base e no povão, se eles querem ter um projeto de país que beneficie a todos de forma real e que consigam disputar de fato a reeleição no ano que vem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

