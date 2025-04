Cel. Telhada e aliados de Nunes: quem são e o que fazem subprefeitos de SP

O subprefeito é o representante da prefeitura mais próximo do cidadão, disse o secretário das Subprefeituras, Fabrício Cobra, que já foi subprefeito da Vila Mariana. A pasta coordena a articulação entre as subprefeituras e o contato delas com as demais secretarias. "A orientação do prefeito é que o subprefeito seja muito acessível e que a população possa procurá-lo, seja na subprefeitura, através do celular, da rede social, marcar uma conversa". Apesar da afirmação, a reportagem do UOL tentou entrevistar um dos subprefeitos da capital, mas foi barrada pela secretaria, que disse centralizar essas demandas.

O principal meio de contato com as subprefeituras é pelo portal 156, acessível por telefone de mesmo número, site e aplicativo (disponível para Android e iOS). Os serviços também estão disponíveis presencialmente, nos espaços Descomplica, diz a prefeitura. É possível consultar qual é a unidade mais próxima no site.

Pelo telefone 156, é possível reportar buracos, poluição sonora, pedir coleta de lixo e vistoria de locais com água parada, para evitar proliferação da dengue, por exemplo. O secretário Fabrício Cobra explicou que todas as solicitações viram ordens de serviço dentro dos sistemas da prefeitura e são encaminhadas aos setores responsáveis. O cidadão pode consultar o andamento pelo aplicativo, e a resposta pode vir via telefone ou email.

Tudo aquilo que acontece na cidade, os eventos, as ações de outras secretarias, o subprefeito sempre está envolvido: ele é esse grande representante do governo junto à sociedade civil.

Fabrício Cobra, secretário das Subprefeituras

Quem são os subprefeitos da cidade

A indicação dos subprefeitos é prerrogativa do prefeito e também passa pela secretaria de subprefeituras, segundo Cobra. Ele conta que faz uma avaliação técnica da capacidade dos cotados. "O subprefeito tem atribuições importantes: precisa ser uma pessoa aberta, acessível à população, ter capacidade de liderança, de ouvir a população, de participar de associações, reuniões, receber todo mundo e ter uma sensibilidade política da região", disse.