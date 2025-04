Ronilso: 'Moraes estaria mais seguro em voo de carreira do que em estádio'

Maierovitch: Pedido para prender Bolsonaro não tem pé nem cabeça

A solicitação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), feita por vereadora do PT (Partido dos Trabalhadores) em um requerimento enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal), é um absurdo e viola a Constituição, analisou o jurista e ex-magistrado Wálter Maierovitch no UOL News.

Esse pedido não tem pé nem cabeça e viola a Constituição. É um absurdo do absurdo. As pessoas têm o direito à manifestação. Ou será que o pessoal, apoiadores do presidente Lula, quando ele estava preso, se colocaram de frente para a prisão, armaram barraquinhas, fizeram manifestações... ora, isso é livre exercício de manifestação de direito de reunião. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

A notícia-crime foi apresentada contra o ex-presidente pela vereadora Liana Cristina (PT), do Recife, e por Victor Fialho, aliado da ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE), que fez palanque para o presidente Lula (PT) em 2022 como candidata ao governo de Pernambuco. A peça pede a prisão preventiva de Bolsonaro por convocar atos a favor da anistia aos crimes do 8 de Janeiro.

Para os autores da denúncia, o ex-presidente teria cometido crimes de obstrução de Justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo, ao divulgar as manifestações. Os autores ainda solicitaram que Moraes aplique medidas cautelares contra Bolsonaro para proibi-lo de convocar novos atos.