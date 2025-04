Câmara deve votar retaliação a Trump; Motta descarta obstrução por anistia

Enquanto isso, PL está em obstrução para forçar a votação do projeto de lei da anistia aos presos em 8 de Janeiro. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), orientou a obstrução nas comissões, com exceção dos colegiados que a sigla comanda e que tenham pautas relacionadas à tentativa de golpe de Estado em 2023, e no plenário da Casa.

Obstrução é um recurso utilizado para tentar impedir os trabalhos no Legislativo e ganhar tempo para alguma ação política. Nesses casos, os parlamentares não registram presenças nas comissões, plenário, podem pedir o adiamento das discussões, votações e retirada de projetos da pauta.

PL está pressionando Motta por anistia. Cavalcante afirmou a jornalistas que o presidente da Câmara ainda não tomou uma decisão sobre incluir a proposta na pauta do plenário e que está conversando individualmente com os líderes para chegar a uma conclusão sobre o tema. O projeto poderia livrar Bolsonaro de uma possível prisão caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado.

Líderes do centrão dão sinais de irritação com pressão por anistia. O PL tem repetido que terá o apoio dos partidos do centrão para a assinatura do requerimento de urgência, mas lideranças avaliam que o partido do ex-presidente Bolsonaro quer "tumultuar" e não conta com os apoios que diz ter. Os parlamentares também dizem que a insistência em pautar o projeto está atrapalhando o funcionamento da Casa e "criando uma instabilidade proposital".

Motta fez apelo ao PL para interromper obstrução. O presidente da Câmara quer votar até sexta-feira (4) as indicações das emendas de comissão. No final de 2024, o ministro do STF, Flavio Dino, bloqueou R$ 4,2 bilhões de recursos até que fossem cumpridas as exigências de transparência e rastreabilidade dos valores indicados.

O PL, que hoje mantém o comando de uma das comissões mais importantes da Casa, a de saúde, deve manter a obstrução, segundo Sóstenes. O prazo para revalidação das emendas era até 31 de março, mas foi prorrogado pela demora na instalação dos colegiados.