O que Eduardo Bolsonaro vai ter que fazer se quiser pedir asilo nos EUA

A omissão ou distorção de qualquer informação pode levar à rejeição imediata do pedido de asilo. "Isso é gravíssimo. Se ficar comprovado que houve má-fé, o solicitante pode ser deportado e proibido de obter qualquer outro tipo de visto ou status imigratório", diz Bicalho.

Caso o pedido seja negado, Eduardo poderá ser colocado em processo de deportação. Mesmo tendo entrado nos EUA com visto de turista, ao solicitar asilo ele muda de status e passa a ser analisado como requerente de proteção humanitária. Se o visto já tiver expirado ou se não houver outra autorização válida no momento da negativa, o processo de remoção pode ser iniciado. "Enquanto recorre da decisão, ele não terá status migratório pleno, o que limita direitos e movimentações no país", afirma Salvador.

Outra alternativa seria tentar um visto de trabalho ou investimento. "Há mais de 180 categorias de visto nos EUA, mas todas exigem comprovação de legalidade e intenção legítima", diz Bicalho.

A jurisprudência americana reconhece o asilo político a parlamentares somente em regimes autoritários —como Venezuela, Cuba, Irã e China. "É muito raro que um deputado eleito, com foro privilegiado e atuação ativa no Congresso, consiga convencer os EUA de que não tem proteção institucional no país de origem", explica Salvador. "Eduardo teria que argumentar que o Judiciário brasileiro age de forma politicamente motivada. É uma acusação delicada, que terá de ser sustentada com provas."