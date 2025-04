Governo brasileiro diz que taxação anunciada por Trump viola compromissos

O governo Lula (PT) criticou a taxação de ao menos 10% aos produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

Governo brasileiro afirma que as tarifas adicionais "violam" os compromissos dos Estados Unidos perante a OMC (Organização Mundial do Comércio). "O governo brasileiro lamenta a decisão tomada pelo governo norte-americano no dia de hoje, 2 de abril, de impor tarifas adicionais no valor de 10% a todas as exportações brasileiras para aquele país. A nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores de aço, alumínio e automóveis, viola os compromissos dos EUA perante a Organização Mundial do Comércio e impactará todas as exportações brasileiras de bens para os EUA."

Trump anunciou sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.