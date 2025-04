Maierovitch: Pedido para prender Bolsonaro não tem pé nem cabeça

Para os autores da denúncia, o ex-presidente teria cometido crimes de obstrução de Justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo, ao divulgar as manifestações. Os autores ainda solicitaram que Moraes aplique medidas cautelares contra Bolsonaro para proibi-lo de convocar novos atos.

A Constituição admite a prisão cautelar com base num princípio da necessidade. Quando os integrantes do Partido dos Trabalhadores fazem esse tipo de requerimento de pedido, eles estão dando bola redonda para Bolsonaro chutar e continuar a se fazer de vítima, de coitadinho, de perseguido. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Moraes manda arquivar o caso

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), concordou com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O caso foi arquivado.

Gonet disse que os autores do pedido de prisão não têm legitimidade para fazer isso diretamente no STF. Para o procurador-geral, esse tipo de representação deveria ser protocolada na polícia ou no Ministério Público, que são os órgãos responsáveis por representar por estes tipos de medida.

Na manifestação, ele lembrou que todas as medidas cabíveis envolvendo o ex-presidente já foram solicitadas pela PGR no âmbito da investigação que levou à denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe.