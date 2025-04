Jamil: Brasil erra se está esperando anúncio de Trump para começar a agir

Os mexicanos, canadenses e europeus tampouco sabem e nem por isso estão sentados, parados, esperando o anúncio. Eles estão fazendo listas de produtos, levantamentos de onde [o tarifaço] afeta ou não, fazendo cenários e as respostas a cada um deles. Tudo está sendo armado.

Se o Brasil está esperando o anúncio de Trump para começar a trabalhar, estamos com um problema muito sério. Jamil Chade, colunista do UOL

Na visão de Jamil, o caminho mais seguro para o governo brasileiro lidar com a questão seria buscar uma negociação com os EUA. Para o colunista, retaliar a decisão de Trump pode trazer problemas sérios ao país.

É o momento de se preparar para dez cenários diferentes para justamente atuar com força, coordenação com outros países e, eventualmente, proteção a setores que não podem ser afetados. Não adianta fazer como Celso Amorim [ex-chanceler e assessor especial de Lula] disse e retaliar os americanos; aí você acaba perdendo.

Há vinte anos, o Brasil ganhou o direito de retaliar os EUA por conta dos subsídios americanos para a agricultura, para o algodão. O Brasil não retaliou porque não conseguiu encontrar uma forma para que isso não afetasse a economia do país, mas acima de tudo usou esse direito de retaliação para negociar com os americanos.