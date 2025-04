PF indicia ex-assessor de Moraes por vazar dados para a imprensa

É necessário concluir que o intento da publicidade daquelas informações era arranhar a imagem do ministro do STF, questionar-lhe a imparcialidade na condução dos procedimentos mencionados na Suprema Corte e, por fim, turbar ainda mais o cenário político-social do país, de modo que as investigações acerca das organizações criminosas não seguissem o curso natural.

Não soa razoável sequer intimar os jornalistas que fizeram publicar as matérias nos veículos de imprensa, para prestarem esclarecimentos, por fundamentos diversos. Primeiro, a mera intimação, especialmente por parte da Polícia Federal, que é órgão de Estado, espelha os primórdios de uma intervenção estatal na liberdade de expressão e de comunicação, que não deve de modo algum ser nutrida. Segundo, o profissional de jornalismo tem a seu lado a garantia de não anunciar a fonte da informação sigilosa, eis que inerente à profissão e com assentamento nos Direitos e Garantias Fundamentais da Carta de 1.988 (art. 5º, XIV).

Thiago Batista Peixe, delegado da PF, em trecho do relatório que pediu o indiciamento de Eduardo Tagliaferro

O que a Folha mostrou nas reportagens

A Folha revelou o uso informal da estrutura do TSE para abastecer investigações no STF. Série de reportagens mostrou diálogos entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira, que atua com auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Mensagens mostram o magistrado pedindo, via WhatsApp, a produção de relatórios sobre postagens de pessoas que estavam sob investigação no inquérito das fake news, sob a relatoria de Moraes no Supremo.

Relatórios foram utilizados na investigação do STF para embasar medidas contra os investigados. Segundo a Folha, nem sempre os documentos eram formalizados como relatórios produzidos no TSE e, em alguns casos, Airton pediu alterações ou mesmo passou instruções sobre como os relatórios deveriam ser produzidos. O próprio Airton Vieira admite, em mensagens reveladas pela Folha, que os pedidos poderiam levar a questionamentos.

Defesa em plenário. Durante sessão plenária do dia 14 de agosto de 2024 no STF, o próprio Moraes se explicou, afirmando que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos sob sua relatoria no STF.