Quaest: Desaprovação do governo Lula sobe entre mulheres e supera aprovação

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que a desaprovação do governo do presidente Lula (PT) entre as mulheres é maior do que a aprovação pela primeira vez desde fevereiro de 2024.

O que diz a pesquisa

Desaprovação cresceu seis pontos entre o público feminino, e ultrapassou aprovação pela primeira vez. Em março, 53% das mulheres desaprovavam o trabalho do presidente, enquanto 43% aprovavam.

Aprovação do governo Lula entre mulheres: