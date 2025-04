Quaest: avaliação negativa do governo Lula mantém crescimento e chega a 41%

Pesquisa Quaest contratada pela Genial Investimentos divulgada hoje mostra que a avaliação negativa do governo Lula (PT) subiu 4 pontos percentuais e chegou a 41%.

O que diz a pesquisa

Avaliação negativa do governo subiu 4 pontos percentuais em relação a janeiro. É a quinta alta consecutiva desde julho do ano passado, quando a marca era de 30%, e é o percentual mais alto desde o início do levantamento, que começou em fevereiro de 2023.

Avaliação do governo Lula: