'Só vai piorar', diz Nunes sobre queda na popularidade de Lula

A desaprovação ao governo Lula subiu 7 pontos desde janeiro e chegou a 56%, segundo a Quaest. A popularidade do presidente cai continuamente desde julho de 2024. A parcela dos que desaprovam o governo supera a dos que o aprovam em 15 pontos percentuais.

Nunes também criticou a "gastança" da gestão petista, a escalada da inflação, a alta da taxa Selic e as "falas desconectadas do presidente". "Dizer que a mulher não serve para ser dona de casa, por exemplo. Por quê? Isso é alguma coisa ruim, por acaso? Isso vai fazendo com que a população perca a referência que tinha nele como um representante do povo do Brasil."

Lula disse que a "mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa". A fala ocorreu durante viagem ao Vietnã, na semana passada, em resposta às críticas da oposição à viagem da primeira-dama Janja a Paris, onde ela representou o Brasil na abertura da Cúpula Nutrição para o Crescimento.

Prefeito repete tese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será candidato em 2026. Bolsonaro está ilegível até 2023, por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Além disso, se tornou réu no STF (Supremo Tribunal Federal) na semana passada por tentativa de golpe de Estado. Nunes, porém, afirma que Bolsonaro conseguirá reverter a decisão do TSE a tempo de disputar a eleição. "Impossível o presidente Lula se reeleger com o tipo de política que conduz", disse o prefeito.

Nunes também afirmou que vai cumprir seu mandato até o final e que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) buscará a reeleição. Os compromissos teriam sido citados em conversa por telefone entre os dois ontem.

Na semana passada, porém, Nunes admitiu que pode deixar mandato antes do fim. Em meio a possíveis articulações para uma candidatura ao governo do estado em 2026, ele falou que a "intenção é ficar os 4 anos como prefeito", mas que as "coisas acabam mudando".