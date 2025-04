STF proíbe revistas vexatórias em visitantes de presídios

O STF (Supremo Tribunal Federal) definiu nesta tarde que a realização de revistas íntimas vexatórias para os visitantes em presídios são "inadmissíveis" e estabeleceu parâmetros para a realização delas em casos "excepcionais" e respeitando a autorização de quem quiser entrar nas cadeias.

O que aconteceu

Os ministros foram unânimes em estabelecer que o procedimento de revista íntima não pode ser "vexatório" em nenhuma hipótese. Segundo a tese, não é permitido que os visitantes sejam submetidos a situações degradantes e a revistas que não sejam feitas por profissionais de saúde do mesmo sexo e com a anuência do visitante.

Ministros chegaram a um consenso sobre o tema após almoço no STF. O tema estava em debate no plenário desde fevereiro e, após diferentes sugestões, os ministros definiram parâmetros para as revistas íntimas e estabeleceram medidas que o poder público deve tomar para os estabelecimentos prisionais terem equipamentos, como máquinas de raio X e scanners corporais, que permitam a realização de revistas sem os procedimentos invasivos.