62% acham que Lula não deveria disputar eleição de 2026, diz Quaest

Rejeição a uma nova candidatura de Lula cresceu 10 pontos percentuais desde dezembro. No último levantamento, 52% eram contrários a uma nova candidatura; agora, esse número subiu para 62%.

Veja as respostas

Pergunta foi "Para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?" Veja as respostas dos entrevistados pela Quaest:

Deveria se candidatar: 35% (eram 45% em dezembro);

35% (eram 45% em dezembro); Não deveria se candidatar: 62% (eram 52% em dezembro);

62% (eram 52% em dezembro); Não souberam/Não responderam: 3% (eram 3% em dezembro).

Metodologia. A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 27 e 31 de março. As perguntas foram feitas pessoalmente, via questionários. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.