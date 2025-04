Após Gusttavo Lima, Felipe Neto diz que será pré-candidato à Presidência

"Até 2017 eu odiava o Lula", afirmou o youtuber na época das eleições. "Eu nunca escondi isso. Teci muitos xingamentos, muitas ofensas ao Lula, ao PT e à Dilma. Nunca me perseguiram por isso, nem uma única vez. Mudei de ideia e de opinião quando eu passei a estudar o que tinha acontecido na Operação Lava Jato, por que o Lula tinha sido preso e por que o golpe tinha acontecido na Dilma."

Após Lula ser eleito, Felipe Neto admitiu que não votaria no atual presidente se o cenário político não estivesse tão "polarizado". "Eu tenho as minhas críticas ao governo Lula. Acredito que os acertos superam os erros, mas se nós não tivéssemos um cenário polarizado, talvez eu não votasse no Lula. Mas dentro desse cenário, seja lá quem eles devam colocar (Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro), eu faço o que for preciso para evitar que essa escória volte ao poder.", disse ele, em entrevista ao UOL em abril do ano passado.

A escolha de Cristiano Zanin para o STF (Supremo Tribunal Federal) foi alvo de críticas do youtuber. "Eu diria que Lula tem um grande problema, grandessíssimo problema. Dentro do 'mundo romântico' seria um 'dedo podre' para indicar pessoas. É impressionante a dificuldade do Lula, tipo o ministro Zanin. Para mim, um dos maiores erros do Lula até agora. Colocou um ultraconservador no Supremo Tribunal Federal."

Além da escolha para o STF, o youtuber também criticou como a comunicação do governo era gerida - antes da troca de Paulo Padilha por Sidônio Palmeira. "Tem muitos influenciadores progressistas, que conseguem muitas visualizações, mas que eu nunca vi o governo tentar uma comunicação, uma aproximação, tentar entender como. Me incomoda a ausência digital do governo em uma comunicação um pouco mais jovem. Então, eu acho que precisa dar uma sacudida dentro da Secom ou onde quer que seja."