Com recorde de impopularidade, governo Lula lança campanha publicitária

Na avaliação do governo, a população não percebe as realizações de Lula. Isso já levou a uma troca da equipe de comunicação do Planalto, mas não foi resolvido.

O lançamento da campanha coincide com um evento realizado hoje em Brasília. Chamado de "Brasil Dando a Volta por Cima", o ato reuniu militantes num centro de eventos, com críticas pelo cunho eleitoral.

A impressão aumentou pela estrutura usada. As cerimônias do governo geralmente ocorrem no salão nobre do Palácio do Planalto. Desta vez, um centro de evento foi alugado em Brasília, com grua, telões e muitos militantes.

O governo rejeita o rótulo eleitoral do ato e se antecipa a críticas semelhantes em relação à campanha publicitária. Diz que é uma prestação de serviços ao passar mais informações sobre programas sociais, como Farmácia Popular e Pé-de-Meia.