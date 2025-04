Documentos da ditadura estão expostos a fezes de pombo no antigo IML do Rio

Com documentos relacionados às ditaduras do Estado Novo e do regime militar, a antiga sede do IML (Instituto Médico Legal) do Rio tem papéis expostos a fezes de pombo e com outros problemas de conservação, de acordo com especialistas que estiveram no local na última quinta.

O que aconteceu

O acervo foi descoberto no local durante visitas de especialistas e movimentos ligados à memória das vítimas da ditadura. A mais recente foi na última quinta e incluiu membros da seção fluminense do MPF (Ministério Público Federal). Neste mês, estão previstas mais quatro visitas focadas na documentação armazenada no local.

Desativado em 2009, o prédio na Lapa abriga material relacionado ao Estado Novo (1937-1945) e ao regime militar (1964-1985). Segundo o historiador Lucas Pedretti, que esteve no local, há itens em bom estado de conservação e outros armazenados precariamente —restos de fezes de pombo foram vistos sobre fichários com informações históricas.