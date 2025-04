Senador do PT vê romantismo da esquerda no combate a violência e cobra Lula

Infelizmente o Congresso Nacional se acovardou. O Supremo colocou o requisito de natureza objetiva sem excluir o de natureza subjetiva, que são as circunstâncias, o local, os antecedentes, mas ao mesmo tempo colocou uma quantidade.

Nós, legisladores, não fizemos isso porque queremos que o poder estatal, através dos órgãos de segurança pública, continuem criminalizando a pobreza. O problema é que nós não estamos legislando para definir critérios. Ficando no critério subjetivo, a população preta é a que mais vai sofrer.

Do jeito que está, o critério é subjetivo. Um jovem preto, num bolsão de pobreza, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, fatalmente vai ser autuado como traficante. Agora, um jovem em Brasília, branco, de classe média, com a mesma quantidade, vai ser tratado como usuário.

Mais tempo de internação para adolescentes

O senador propõe aumento de tempo de internação para adolescentes. Segundo o Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), um jovem que cumpre medida socioeducativa de internação pode ficar até três anos em uma unidade. O projeto de lei do senador propõe que o tempo aumente para cinco anos para atos infracionais sem violência e de menor gravidade e até 10 anos para aqueles análogos a crimes hediondos com violência ou grave ameaça - mesmo que o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) determine a internação como medida socioeducativa como exceção.