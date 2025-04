Lula diz que vai tomar 'todas as medidas cabíveis' contra tarifaço de Trump

Presidente Lula em evento em Brasília para apresentar realizações nos dois primeiros anos do governo Imagem: Reprodução/Canal Gov

O que o governo destacou?

O governo Lula diz que o Brasil voltou ao "top 10 economias do mundo". Como exemplo, cita o crescimento do PIB de 3,2% em 2023 para 3,4% em 2024. O país, de fato, avançou em indicadores como este, mas eles não se refletem na percepção da população: para 56% dos brasileiros, a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses, segundo levantamento da Quaest divulgado ontem.

Indicadores sociais como redução da extrema pobreza e diminuição da taxa de desemprego são destacados. Apesar disso, 53% dos brasileiros acham que está mais difícil encontrar um emprego hoje que há um ano. O preço dos alimentos tem sido um dos calcanhares de Aquiles do governo Lula —88% dos brasileiros avaliam que os valores nos supermercados subiram no último mês. Além disso, a equipe econômica de Lula tenta driblar a alta do dólar e da inflação.

Diálogo com lideranças mundiais é citado como avanço. Desde o início do mandato, Lula afirma que o país "voltou ao protagonismo internacional" e a ser respeitado mundialmente. Segundo o governo, o petista se reuniu com representantes de 67 países do mundo. Por outro lado, o presidente e a primeira-dama Janja são alvos frequentes de críticas da oposição por gastos em viagens, por exemplo. O presidente é acusado pela oposição de se dedicar mais à política externa e preterir os problemas nacionais.

No último sábado, o presidente saiu em defesa de Janja. "Ela vai continuar fazendo o que ela faz, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar onde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser, é assim que eu acho que é o papel da mulher", disse. O petista foi questionado a respeito das críticas que recebeu sobre a ida antecipada da primeira-dama ao Japão.