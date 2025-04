Ex-ministro: Apoio de Bolsonaro a Trump se torna constrangedor para direita

0:00 / 0:00

Sakamoto: Lula cutuca Bolsonaro ao negar bater continência a outra bandeira

Ao responder ao movimento dos Estados Unidos, que elevaram as tarifas para produtos de vários países, o presidente Lula cutucou Bolsonaro e disse, em discurso hoje, que o Brasil vai defender os seus interesse e não irá bater continência a outras bandeiras, analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News.

E não à toa, o Lula, sem citar o nome, deu um hadouken [golpe fictício que surgiu no jogo de videogame Street Fighter] no peito do Bolsonaro, quando ele criticou quem bate de continência para a bandeira que não seja a verde e amarela, sem ninguém pedir. Bater a continência vai muito além de fazer o gesto. É você agir de modo subserviente a outro país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A reação de Lula ocorre um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentar as tarifas de importação para produtos do mundo inteiro —inclusive com 10% de tarifa mínima aos produtos brasileiros. Ao falar sobre continência, o petista se referia a Bolsonaro, que, por duas vezes, em 2018 e 2019, bateu continência para a bandeira americana.

Assista ao comentário no vídeo abaixo: