Josias: Crescimento de Tarcísio em pesquisas pressiona Bolsonaro

O filho Eduardo Bolsonaro, que pediu licença do cargo e foi morar nos Estados Unidos, é citado por 4% do eleitorado geral, atrás, por exemplo, de Ratinho Júnior, escolhido por 9% e empatado com os governadores de Minas, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores dos dias 27 a 31 de março. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: